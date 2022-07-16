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【DSE升學】林世雄指發展空間大　籲文憑試考生投運輸物流業

社會 13:08 2022/07/16

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運輸及物流局局長林世雄籲DSE考生投身物運輸物流業。（梁偉榮攝）

DSE中學文憑試將於下周三（20日）放榜。運輸及物流局局長林世雄今日（16日）表示，考生計劃將來時，可以考慮報讀運輸及物流行業相關課程，投身相關行業。

運輸及物流局局長林世雄在網誌撰文，指今年物流業佔本地生產總值3.2%，提供約18萬份職位。而運輸業的僱員人員亦超過19萬人。隨著粵港澳大灣區的發展，區內運輸物流網絡將日趨完善，包括航空貨運、海陸運輸交通，以至倉儲服務，更擴闊香港運輸及物流業從業員的發展前景。

他亦稱，本地不同院校提供多個有關海事、航空及物流的文憑及學位課程。當中包括業界營運機構成立的學院，針對行業需要，包括機管局成立的香港國際航空學院、港鐵公司的港鐵學院等。職業訓練局亦提供有關海事科技、飛機維修等範疇的全日制或兼讀課程。九巴學院亦即將成立，提供巴士維修及駕駛的相關證書課程。

另外，多間大專院校有多個有關物流及供應鏈管理、飛機工程、航空及停機坪管理等的課程，相信能針對不同程度和志趣同學的需要。

有關運輸及物流的課程連結：

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實習記者：王小小

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