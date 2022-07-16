【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌

▲ 雙腿痕癢似被過百蟻咬，港婦全身變黃求醫始揭胰臟癌。

堪稱本港第五大癌症殺手的胰臟癌，又被稱為「無聲殺手」。由於患者早期幾乎毫無病兆，即使每年定期檢查亦難以偵測，因此大部份患者確診時已屬晚期，存活率極低。一名七旬婦人每晚入睡時頓覺痕癢難當，形容「痕到好似俾幾百隻螞蟻咬咁」，她曾在坊間遍尋中西醫師和偏方藥物，但嘗試多種外敷內服療法，依舊無效。病情持續逾年，婦人突然全身發黃到「檸檬」般，送院檢查始證實患胰臟癌，最後發病半年後離世。

最新影片推介:

據香港醫院管理局香港癌症資料統計中心2019年的數據顯示，胰臟癌是本港第5號癌症殺手，死亡率為5.0%。單在2019年便有740宗因胰臟癌死亡的個案。胰臟的主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。台灣中央研究院研究證實，「糖代謝異常」是患上胰臟癌的關鍵原因，意味着長期進食高糖高脂食物，有導致胰臟細胞癌化的機會。而根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，即使平日注重身體保養，甚少進食甜食，亦有機會罹患胰臟癌。陳小姐接受TOPick訪問時，指其七旬嫲嫲兩年前罹患胰臟癌離世，起初毫無先兆，

嫲嫲淨係話個身突然好痕，尤其係夜晚瞓覺嘅時候，雙腿痕到好似俾幾百隻螞蟻咬咁痛苦，根本瞓唔到！

陳小姐指，因嫲嫲是獨居長者，初時曾懷疑或是家居衛生欠佳導致虱患，試過買滅虱蛋，甚或更換所有床上用品，但最終都無補於事。

陳小姐憶述，嫲嫲曾到藥房購買不同牌子的止痕膏紓緩痕癢，又在坊間尋找不同的草藥煲水沖涼，但都只是短暫性紓緩，藥效一過便再次痕癢難當。家人知道也曾經帶她向多間中西醫求診，可惜西醫只處方類固醇抑制痕癢，中醫亦只是處方藥膏擦拭，基本上找不到病因。

嫲嫲平時飲食都好健康，佢唔鍾意食甜嘢，但係好鍾意食菜，又會食下補品進補，只係會食下隔食餸。直至一年前，嫲嫲突然全身發黃，黃到好似個檸檬咁，即刻送院檢查，先知道原來嫲嫲患上胰臟癌，最後大約半年後就離開咗。

據醫管局顯示，由於胰臟位置深藏腹腔，在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。胰臟癌是入侵性強的癌症，胰臟的惡性腫瘤生長緩慢、位置隱蔽，早期病徵毫不明顯。即使患者每年定期接受身體檢查也難以偵測到，故大部份患者至診癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

醫管局列出以下6個常見徵狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣