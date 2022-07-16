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【澳門疫情】澳門延長暫停所有非維生必需工商業活動一周　至本月22日

社會 15:12 2022/07/16

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（澳門特別行政區政府新聞局提供）

澳門今日（16日）表示，7月18日至22日繼續暫停所有非維生必需的工商業活動，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。

當局指，7月18日零時至7月23日零時，所有從事工商業活動的公司、實體及場所繼續暫停營運，但以下三類公司、實體或場所除外：

  • 提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體
  • 街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所
  • 經主管部門例外批准的公司、實體或場所

根據第102/2022號行政長官批示所規定的電影院、美容院、酒吧、理髮店及向公眾開放的泳池等場所繼續關閉；餐廳、飲料及飲食場所繼續只能提供外賣，不能堂食。

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責任編輯：余思嵐

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