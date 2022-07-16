【交通意外】運輸署擬小巴座位加裝感應器　倘無戴好有聲響提示

▲ 運輸署署長羅淑佩。(陳國峰攝)

運輸署署長羅淑佩今日（16日）表示，當局正研究試行於小巴座位上加裝感應器，以提醒乘客戴安全帶。

羅淑佩接受電台時表示，未來小巴的新車都將安裝感應器，如坐在座位上卻未帶安全帶時，儀器會響起。過往當局亦對小巴乘客有否戴安全帶而執法，該建議可令小巴乘客歲時記得帶安全帶。她強調，戴安全帶可以保命，亦會建議巴士安裝相應儀器。

正在試行一樣東西，就是在所有小巴座位加上感應器，有乘客坐下後感應器就會知道，然後會感應你有沒有戴安全帶，沒有戴安全帶的話，我們會有聲音和圖表，大家在車上會看到，戴回就不會有聲

對於立法私家車接載7歲以下或身高未達1.35米的小童時，必須要有兒童汽車座椅。羅淑佩則表示，建議初心是為小朋友加強保障，重申道路安全建議；雖理解其帶來的不便，但卻可以在意外發生時減少傷亡。對於為何該建議未涵蓋的士，她指此舉會嚴重影響的士運作，因為的士利用兒童座椅機會較少。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小