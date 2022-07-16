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【DISTANCE】陳卓賢感謝張敬軒幫忙提供意見　軒仔：陳仔首歌好好聽

娛樂 16:35 2022/07/16

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繼《留一天與你喘息》及《Got U》後，lan推出本年第三首派台歌《DISTANCE》。lan為力求完美，主動要求重錄新歌，為將最好的呈獻給樂迷。 

「軒公」張敬軒也有於Instagram限時動態內轉發lan的新歌，力撐後輩！ 

最新影片推介：戴耀明專訪 

軒公落力支持

軒仔在限時動態中寫道：「關於距離有很多課題，而其中我認為最積極的就是，距離從不會分開那些真正在乎彼此的心」並hashtag「#陳仔首歌好好聽」。

 lan後來也轉發，並分享背後的故事：「好想藉住依個機會多謝皇上，Distance依隻歌錄好左mix埋之後，聽左一段時間後覺得可以更好，所以決定重新錄過。」

他續指：「第二次錄嘅過程中，我每日都煩住皇上，問佢好多vocal上嘅意見，所以好多謝你嘅幫忙」。 

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「繼續做好自己」

軒仔再轉發lan的回覆，並替對方打氣，「阿陳言重了！即使我分享得再多，都要你自己願意邁出自己的安全區，願意給自己作新的嘗試並且不斷在嘗試和糾錯之中摸索，這是修為，也是讓自己不斷進步的不二法門。」

他續指：「那天別後,錄音室的同事和工程師都特意打來電話對你讚不 絕口，從待人接物至到工作上的刻苦學習，還有那張午飯後 被你收拾妥貼乾淨的餐枱...都給他們留下十分深刻的印象。繼續做好自己，向着你的標桿直跑，報答你自己和愛你的每一個人」。 

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lan曾送模型車

lan早前曾爲《THE NEXT 20 張敬軒演唱會》擔任嘉賓，當時lan送上模型車就令軒仔留下最深刻的印象。 

軒仔在《爆谷一周》中指Ian的模型車讓他回想起兒時無法買模型車的遺憾。軒仔感激lan送他模型車，收到禮物時幾乎感動到哭泣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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