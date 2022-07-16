【K0便秘】只食菜未必可以紓緩便秘　醫生教一個方法輕鬆KO排便困難

很多人都有便秘問題，多吃蔬菜都未必可紓緩，日本健康電視節目《健康原因明白晒》(ガッテン!)請到專家講解便秘成因及解決方法，最快1周就可以舒緩排便不順的問題。

日本健康電視節目《健康原因明白晒》請到醫生高野正太講解新型便秘。高野醫生表示，近年多了許多人患上這類型的便秘，即使吃了可以幫助排便的藥物，或在日常飲食中攝取大量膳食纖維，也不能順利排便，嚴重的更會造成心理壓力，影響精神健康。

影片推介：

高野醫生表示，患有此類型便秘人士，其實是排便困難型便秘，因這些患者的恥骨直腸肌不能正常放鬆，導致肛門收緊，糞便不能順利排出。他推薦一個方法，每日只需短短2分鐘，就可以有效幫助恥骨直腸肌放鬆，令排便變得暢順。

1:先用力收緊肛門，數5下

2：放鬆，數5下

3：每日做10至20次，持續做1個月

4：排便時身體向前傾

節目中有便秘問題的患者表示，用了該方法一周後，便秘問題得到顯著改善。

此外，台灣營養師趙函穎在個人YouTube頻道發佈影片，推薦一款低卡高纖維蔬菜湯料理，幫助腸道蠕動、清宿便，能有效減肚腩。

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解決便秘必吃蔬菜:

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責任編輯︰羅嘉欣