【最新疫情】今日新增3762宗確診個案　再多一人離世【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生交代最新疫情。

【16:55】

醫管局今再多42名員工確診

【16:48】

129人康復。

大埔醫院精神科男病房有男病人7月13日確診，發現2名病人及2名員工陽性。

佛教醫院紓緩治療科病房新增49歲女病人確診，情況穩定，隔離治療，共9名病人及5名員工確診。

伊利沙伯醫院骨科病房再多2名病人確診，其中一名病人曾做手術，醫護人員被列為密切接觸者。

【16:46】

新增73宗BA.2.12.1個案，64宗源頭不明，9宗與其他個案相關；新增32宗BA.4或BA.5，當中16宗與其他個案相關，16宗源頭不明。

【16:40】

匡智屯門晨曦學校1名學生確診。大埔浸信會幼稚園有4學生確診。以上學校個別班級停課一周。

九龍塘國際英文幼稚園校巴群組，再增4名學生、1名老師確診、20名學生要家居隔離。

【16:38】

4間院舍確診，分別是松柏國際香港協會、富善護理院、毅善康寧苑、東華三院賽馬會朗逸居。

2間殘疾院舍呈報確診。

【16:37】

輸入個案有107宗屬機場，103宗屬檢疫酒店。

【16:35】

何婉霞指，再多一人離世。72歲男病人，無打針，有病患紀錄。

【16:30】

張竹君指，今日新增3762宗確診個案，3533宗本地個案，229宗屬輸入個案。

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記者：余思嵐