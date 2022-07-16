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【回歸】吳偉豪擺脫《開心速遞》朱凌凌形象　與游嘉欣夠登對CP感強

娛樂 16:28 2022/07/16

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TVB劇《回歸》昨晚（7月15日）劇情講到游嘉欣飾演的安若彤，因為區家謙（吳偉豪飾）於其生日前夕著其Book枱食飯兼說了一句「著靚啲」，不但表錯情、更因引發超尷尬場面要落荒而逃。

對於純情彤彤慘遭滑鐵盧，網民紛紛留言替其不值：「做乜無啦啦叫人著靚啲」、「又問人聽日係咪生日，又叫人聽日Book位」、「老闆表達能力勁差，拖出去！」

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吳偉豪讚游游轉數快

雖然家謙累彤彤「食檸檬」，不過由於這位老闆對私人助理不乏欣賞和關心，二人互動亦見甜蜜，故「謙彤CP」成功入屋，有網民更提議：「開套愛情片畀佢哋啦！」

談到與游游合作，吳偉豪大讚對方專業兼轉數快：「有時會即場喺劇本上加啲改動，游游都即刻可以配合到。」

吳偉豪又謂與游游最難忘場口，是第3集以航拍機拍攝的office戲，皆因畫面唯美：「我同游嘉欣cut機之後冇Playback睇，所以當時其實係唔知自己拍咗啲乜。」

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盡展顏值高

現年只有24歲的他，劇中駕起眼鏡飾演IT公司主席兼行政總裁一樣有說服力，雖然有部分網民指其演技有待改進，但亦有人盛讚他顏值高：「戴咗眼鏡好有型！」、「好靚仔，值得捧！」又讚其應付「水蛇春」對白有一手。

對此，吳偉豪坦言在對白方面下了不少功夫：「真係要花好多心機去背熟佢。實質用咗幾耐去背真係冇計過，總之每日一有時間就重複係咁練，不停講講到順為止。」

標準小生外型

監製林志華（Lam）則坦言一早鎖定吳偉豪及周嘉洛做兩兄弟，並直指吳偉豪是「標準小生外型」：「高大英俊又靚仔，加上我知佢讀過國際學校，有嗰種留學生嘅感覺，變相好適合演呢個角色。」

阿Lam還大讚吳偉豪很勤力：「啲長對白佢落咗好多功夫，講出嚟唔單止唔似背書，仲都幾有戲味，係值得讚嘅。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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