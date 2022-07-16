【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底

▲ 女網民將事件放上網，引發熱議。

香港住屋問題一直困擾不少香港人，獲派心儀公屋是不少人的夢想，現在平均輪候時間長達6.1年，但苦等多年都未必獲派心水單位，有女網民在社交平台「小紅書」發文，指自己與女兒輪候公屋已經7年多時間，近日獲派西灣河康東邨康瑞樓一個約220呎單位，每月租金為2,165元，但需要與其他單位共用廚房，事主稱得知結果後，心情跌落谷底，直言「為咗所謂快啲上樓，房署拎晒啲貨底出嚟」。

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該帖文引發網民熱議，大部份網民對此都感到好奇，「咩年代仲共用廚房，咁又真係要唔落手」、「位置好正，但原來家庭都會派共用廚房單位」、有人亦認為與其他單位住戶共用廚房非常不便，與鄰居關係不好就更麻煩。

為何要跟其他單位共用廚房？

事主獲派的康東邨康瑞樓的1至4樓單位，其實是「長者住屋」。根據房屋委員會資料，「長者住屋」最初是為單身長者申請人而設，遍佈多條屋邨，至上世紀九十年代末期，由於公共租住房屋申請人偏好獨立單位，故「長者住屋」的空置率一直高企。因此，房委會在2000年通過停止興建「長者住屋」，並在2001年取消入住的年齡限制，以期把空置的「長者住屋」盡量租出。

「長者住屋」分三型，包括利用住宅大廈低層的標準單位改建而成的一型單位、建於商場平台或停車場上的二型單位，及設於小單位大廈低層的三型單位。大部分需要共用廚房，而單位內的設備亦各有不同，其中一型及二型單位更要共用浴室。

不過因為這類院舍式住所的需求逐漸縮減，房委會遂於2006年起實施逐步轉型計劃，把空置率偏高、需共用浴室的一型設計「長者住屋」改建成一般公屋單位。為便利改建過程，自2009年起已停止編配一型設計「長者住屋」單位。

有網民就指申請時選擇新界區，就能避免這些「騎呢」單位，「新起就沒有公用廚房」，惟事主回覆稱「如果有人幫我湊女，其實我都想轉新界」。有網民亦建議樓主可先接受，3年後再申請原區調遷，但事主心意已決，「我真係想搬，所以無辦法再等3年，唯有等下一次派」。

▲ 女網民獲派公屋，但需要與他人共用廁所。

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