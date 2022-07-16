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【3區污水陽性】九龍城啟朗苑及大埔新峰花園等污水陽性　當局派逾14萬快速測試套裝

社會 16:12 2022/07/16

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（新聞處提供）

民政事務總署今日（16日）表示，九龍城、大埔及南區污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約148000套快速測試套裝。

 

  • 九龍城-嘉匯、啟朗苑、龍譽、啟德1號（I）、啟德1號（II）及煥然壹居
  • 大埔-大埔中心、大埔廣場及新峰花園
  • 南區-漁安苑、悅海華庭、深灣軒、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸及百良大廈


快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐

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啟德1號II 九龍城 大埔 龍譽 嘉匯

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