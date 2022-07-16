【DSE放榜】楊何蓓茵選「行」字 勉DSE考生放榜屬開始第一步
社會 16:25 2022/07/16
2022年中學文憑試DSE下星期三（20日）放榜，教育局發起了「一人一字勉考生」網上運動，教育局局長呼籲市民參加，為考生們送上祝福和鼓勵。詳情即看起【下一頁】
公務員事務局局長楊何蓓茵今日（16日）在社交平台表示，挑選「行」字送給各位考生，無論大家放榜成績如何，請緊記「千里之行，始於足下。」，離開中學校園後，同學們往後還有開闊的千里路，可以有不同選擇，放榜只是開始的第一步。
她又引用出自《晏子春秋》的「為者常成，行者常至」勉勵考生，只要堅持不懈，朝着目標迎難而上，必定能在自己擅長的領域闖出一片天。
教育局「一人一字勉考生」網上運動
日期：2022年7月15-7月20日
方案：
1 選擇一字，並以毛筆或箱頭筆書寫在A4紙上
2 準備解釋背後的心意
3 上載圖片（人物及大字可同框合照）及文字解釋於各自facebook網頁
4 附加hashtag :
#一人一字勉考生
5 tag 教育局局長專頁
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐