【電話騙案】警首5個月錄634宗電騙　單一案件損失金額為6500萬元

▲ （香港警察 Hong Kong Police FB圖）

警方今日（16日）表示，今年首5個月共錄得634宗，較去年同期上升52%，損失金額逾3.6億元，最高單一案件損失金額為6500萬元。

警方在社交平台指，警方東九龍總區於7月14日舉辦第三屆「銀行及金錢服務經營者嘉許禮」，表揚過去一年曾協助警方的長期合作夥伴，當中包括香港金錢服務業協會、香港的士商會、銀行代表、找換店負責人及虛擬資產公司代表等，並感謝他們成功堵截8宗騙案，涉及騙款共約177萬港元。

警方提醒市民，如懷疑被騙時應盡快致電「防騙易熱線」18222與警方聯絡，並透過銀行系統盡快堵截款項，降低損失。另外，的士司機如接載長者時發現他們明顯對目的地不熟悉，或於乘車期間一直使用手提電話及神情緊張，可即時與警方聯絡。

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實習記者：王小小