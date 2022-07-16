  • 32°C
香港時間 : 2022716日 (週六) 18:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話騙案】警首5個月錄634宗電騙　單一案件損失金額為6500萬元

社會 18:10 2022/07/16

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（香港警察 Hong Kong Police FB圖）

警方今日（16日）表示，今年首5個月共錄得634宗，較去年同期上升52%，損失金額逾3.6億元，最高單一案件損失金額為6500萬元。

警方在社交平台指，警方東九龍總區於7月14日舉辦第三屆「銀行及金錢服務經營者嘉許禮」，表揚過去一年曾協助警方的長期合作夥伴，當中包括香港金錢服務業協會、香港的士商會、銀行代表、找換店負責人及虛擬資產公司代表等，並感謝他們成功堵截8宗騙案，涉及騙款共約177萬港元。

警方提醒市民，如懷疑被騙時應盡快致電「防騙易熱線」18222與警方聯絡，並透過銀行系統盡快堵截款項，降低損失。另外，的士司機如接載長者時發現他們明顯對目的地不熟悉，或於乘車期間一直使用手提電話及神情緊張，可即時與警方聯絡。

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小

相關文章

【打擊走私】海關成立煙草搜查犬隊　於各陸路邊境管制站、機場等執勤
17:19 2022/07/15
【打擊走私】海關成立煙草搜查犬隊　於各陸路邊境管制站、機場等執勤
【上訴減刑】涉元朗商場非法集結罪成判囚　醫生上訴得直減刑至14個月
17:43 2022/07/15
【上訴減刑】涉元朗商場非法集結罪成判囚　醫生上訴得直減刑至14個月
【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
19:11 2022/07/15
【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕

你可能感興趣

【打擊走私】海關成立煙草搜查犬隊　於各陸路邊境管制站、機場等執勤
17:19 2022/07/15
【打擊走私】海關成立煙草搜查犬隊　於各陸路邊境管制站、機場等執勤
【上訴減刑】涉元朗商場非法集結罪成判囚　醫生上訴得直減刑至14個月
17:43 2022/07/15
【上訴減刑】涉元朗商場非法集結罪成判囚　醫生上訴得直減刑至14個月
【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
19:11 2022/07/15
【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
商會 銀行 服務 港元 罪案 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【行行出狀元】擺脫人事糾紛棄做設計師 26歲女大學生做清潔工成功買樓
18:27 2022/07/14
【行行出狀元】擺脫人事糾紛棄做設計師 26歲女大學生做清潔工成功買樓
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】
17:17 2022/07/15
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】