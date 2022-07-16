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【聲夢傳奇2】Jasmine穩坐人氣榜第一位　Sabrina因一原因努力學廣東話

娛樂 18:01 2022/07/16

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《聲夢傳奇2》

《聲夢傳奇2》今屆增設的學員人氣榜，則逢星期五更新最新三甲走勢。日前公布第五回成績，人氣強勁的Jasmine保持強勢穩守第一，XiX及趙紫諾（Sabrina）分別排第二、第三位。

最新影片推介：戴耀明專訪 

Jasmine天然呆

上一回合五大人氣單位的「謝票片」亦已釋出，Jasmine繼續大晒天然呆本色，連已經開機拍攝都懵然不知，得悉「蝦碌」後更以吉祥物紙牌掩面大笑兼大嗌「No」，盡顯萌爆一面。

另asmine又找來好姊妹梁芷菁Crystal合唱《女神》，網民留言大讚：「兩個女神一齊唱《女神》」、「Jasmine例牌三寶：搞笑蝦碌、玩幕後／被玩、唱歌！」、「兩姊妹可以做Twins。」

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Sabrina努力學廣東話

比較擅長普通話及英語的Sabrina，今次清唱廣東話歌《可惜我是水瓶座》，雖然Sabrina部分廣東話發音仍然不太準確，但比起開賽初段已有明顯進步。

網友留言為其打氣：「終於唱廣東歌喇，好聽到不得了，期待下次完整一首」、「唱得好好，廣東話好大進步，下首一定會更好」。

Sabrina媽媽受訪時透露女兒努力學習廣東話的動力，是希望能和其他學員及節目組好好溝通，Sabrina媽媽說：「Sabrina剛開始完全不懂廣東話，學員間講笑話也聽不懂，令她很尷尬。因為大家比賽都很辛苦，Sabrina不想麻煩其他人遷就自己，選擇靜靜的在旁聽大家說甚麼，努力學習廣東話。」

Sabrina媽媽續透露Sabrina另外還會德文、法文和西班牙文。

Sabrina

XiX冧粉絲

活力十足的XiX則大晒語言天分，分別以廣東話、普通話、英文、日文、韓文及西班牙文六種語言說出「我喜歡你」，認真識冧粉絲！至於Angel及Pamela，則分別大晒舞技及接受連環升key挑戰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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