  • 32°C
香港時間 : 2022716日 (週六) 17:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【門票騙案】22人疑墮迪士尼年票或酒店套票騙案　警方拘捕34歲女子

社會 17:29 2022/07/16

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（資料圖片）

警方今日（16日）表示，7月接獲多名市民報案，指早前透過網上付款平台向一賣家以低於市價購買一主題公園的年票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙。

案件交由旺角警區重案組第二隊跟進。人員經深入調查後，昨日（15日）在屯門區一酒店拘捕一名34歲姓陳本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕女子現正被扣留調查。

初步調查顯示，被捕女子聲稱為該主題樂園高層的親屬，可以低於市價購買有關門票及套票，被捕女子亦曾與部分受害人見面並成功交易，以獲取受害人信任。案件至今有22名受害人，涉及金額約13萬元。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長　 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

屯門區 門票 旺角 屯門 酒店 主題樂園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【行行出狀元】擺脫人事糾紛棄做設計師 26歲女大學生做清潔工成功買樓
18:27 2022/07/14
【行行出狀元】擺脫人事糾紛棄做設計師 26歲女大學生做清潔工成功買樓
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】
17:17 2022/07/15
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】