【門票騙案】22人疑墮迪士尼年票或酒店套票騙案　警方拘捕34歲女子

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警方今日（16日）表示，7月接獲多名市民報案，指早前透過網上付款平台向一賣家以低於市價購買一主題公園的年票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙。



案件交由旺角警區重案組第二隊跟進。人員經深入調查後，昨日（15日）在屯門區一酒店拘捕一名34歲姓陳本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕女子現正被扣留調查。



初步調查顯示，被捕女子聲稱為該主題樂園高層的親屬，可以低於市價購買有關門票及套票，被捕女子亦曾與部分受害人見面並成功交易，以獲取受害人信任。案件至今有22名受害人，涉及金額約13萬元。

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責任編輯：余思嵐