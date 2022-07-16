【污水陽性】觀塘啟田邨及小西灣邨等　當局派32萬快測包

▲ (陳靜儀攝)

政府今日（16日）表示，東區、離島區、觀塘區及元朗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約32萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



東區 — 康東邨及小西灣邨

離島區 — 滿東邨

觀塘區 — 翠屏南邨、平田邨、廣田邨及啟田邨

元朗區 — 洪福邨、天瑞一邨及天瑞二邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐