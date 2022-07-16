【澳門疫情】下周一起再進行3輪全民檢測　重點人群亦須每日快測

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澳門今日（16日）宣布，在7月18日至22日繼續暫停所有非維生必需的工商業活動，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。衛生局局長羅奕龍表示，下周一（18日）至下周六（23日）進行3輪全民核檢，每兩天為一輪，市民亦須每日做快測。至於7類重點人群亦須維持每日進行一次抗原檢測。

當局指，對於由照顧者照料的、不良於行的高齡長者或殘疾人士等，正研究於第11輪核酸檢測設立豁免機制，具體方案落實後會對外公佈。

社會文化司司長歐陽瑜表示，證實Omicron的隱匿性強，即極可能會出現死灰復燃，一個感染者就足以引起新一輪的疫情。因此，澳門爭取盡快在「清零期」後，會進入一段時間的「鞏固期」內，居民將逐步恢復正常的工作和生活，並根據不同人群的風險，設定不同頻次的核酸檢測，務求盡早發現社區裡面潛在的傳染源，以達致動態清零的最終目標。

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責任編輯：余思嵐