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【李啟言傷勢】阿Mo將接受外骨架治療　有望可拆除尿喉

娛樂 22:01 2023/02/04

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李盛林牧師在日前亮相網上平台節目《幸福傳聲筒》提到阿Mo的最新情況時，坦言眼看兒子承受治療帶來痛苦，曾崩潰而躲在房間嚎哭。同時他感謝醫院批准蘇芷晴（So Ching）每天到醫院陪伴阿Mo，成為阿Mo精神上的支持。

另外，李盛林牧師在事故後每逢周六晚都發出代禱信，第28封代禱信在今日（2月4日）發出，當中首先感謝各醫護的照顧，寫道：

*（一）感恩*
1.    * 「愛心照顧」*：
感謝各醫護悉心的照顧，特別在病床、輪椅、醫療器材的轉移和定位上花上不少的耐性和時間，使啟言能夠在治療和休息上到位。
2.     *「積極分享」*：
感謝不斷有信徒與我們分享在醫學上已定性為到了治療的終極，再沒有改善的空間，但在禱告和信靠神的恩惠上，卻是有突破性的經歷，使我們都得著激勵。
*（二）禱告* ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。
   「神從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求祂的沒有。」（詩篇 53:2） 

然後續指阿Mo預備拆除尿喉，以及將接受「外骨架治療」：

*1.     啟言（Mo）*
a) *「阿MO心願」*： 
*“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”* 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，讓我的路愈走愈廣闊。」
b) *「期待外骨架治療」*：
請繼續為能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓禱告。期待能在下週按醫療的計劃進入「外骨架」(Exoskeleton)治療。
c) *「預備拆除尿喉」*：
請為醫生正考慮幫助啟言拆除尿喉，使能在外骨架的活動中更為方便，並且能夠減少尿道感染禱告。但若在拆除的過程中，血壓比平常高或不穩定就不能進行呢！
d) *「護理員照顧的配合」*：
祈求神能為啟言預備有穩定及有愛心的護理員日夜更照顧禱告，因為每轉新的，他要重新適應磨合和指導，但在每日密集治療之後，真的沒有更多的氣力再作重複的指導呢！
*2.     Mo爸媽*
a) *「每新階段的期待和爭扎」*：
就像電子遊戲過五關斬六將一樣，每一關都面對體能、意志上限制的突破。作為父母看到啟言的積極和鬥志而感安慰，但內心又恐怕他力不能勝。求恩主每天加力給他。
b) *「代禱信目的」*：
代禱信目的是盼望各方面關心啟言阿MO 的朋友與信徒與我們一起繼續向所信靠的主禱告，讓我們在活人之地看見神的大能與恩惠，將榮耀歸與神。
3.  *「事故刑事的檢控」*
盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面照顧，不被視為閒角。

撰文 : TOPick柴犬出動

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