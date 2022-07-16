【DSE放榜】丘應樺選「思」字　鼓勵應屆考生「慎思明辨」

▲ （商經局局長丘應樺fb）

2022年中學文憑試DSE下星期三（20日）放榜，教育局發起了「一人一字勉考生」網上運動，教育局局長呼籲市民參加，為考生們送上祝福和鼓勵。詳情即看起【下一頁】

商經局局長丘應樺今日（16日）在社交平台表示，想以一個「思」字鼓勵應屆考生，「思」有「思考」、「構思」、「心思」等含意，涵蓋了求學、創作、待人等人生會面對的各種情況。無論甚麼情況，「慎思」都是非常重要。「學而不思則罔，思而不學則殆」，讀書固然重要，但學習過程中，都要多加思考，明白道理。

他勉勵考生只要「慎思明辨」，學以致用，無論考試成績如何，將來必成大器，走出自己想行的光明大道，為社會作出貢獻。

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責任編輯：余思嵐