【酷熱天氣】雪糕融化再冷藏易有菌　食安中心兩招避免食壞肚

▲ 市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。（湯致遠攝）

天文台預測一連9天持續酷熱，最高氣溫可達35度。食物安全中心周四（14日）在社交平台表示，在高溫天氣下，如果雪糕等冰凍甜點運送不當，偶爾在家享用雪糕便可能會受到食源性病原體的實質威脅，呼籲市民在外面購買雪糕後，記得使用保冷袋及冰墊，適當地運送雪糕回家。

中心指，雪糕營養豐富，為防細菌滋長，在運送過程中應盡可能遠離危險溫度(即攝氏4度或以上)，儘管冷藏不能殺死存在的細菌。除了防止融化外，在運送時保持雪糕冰凍的好處還包括保持品質，因為雪糕中使之軟滑的氣泡會在融化時消散，令帶回家的雪糕在重新冷藏後變硬，口感欠佳。

為了確保雪糕的安全及品質，應向信譽良好的供應商購買雪糕。使用保冷袋及冰墊把雪糕帶回家，並盡快存放在雪櫃冰格內。

除了以上一招以防細菌滋生外，食安中心又提醒如非一次吃完，用乾淨的雪糕杓取出想吃的分量。避免重新冷藏已融化的雪糕。

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責任編輯：余思嵐