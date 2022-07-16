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【馬季煞科日】全日投注額逾20.3億元創新高　馬會暫定9月11日開鑼

社會 21:04 2022/07/16

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（馬會提供）

今日（16日）是馬季煞科日，總投注額則達20億3千9百萬港元。

馬會指，今季舉行了88個賽馬日。全季合共上演了836場賽事及281場越洋轉播賽事，而投注額再刷新紀錄，逾1千4百億港元，較2020/2021年度馬季上升3%。博彩稅總額高達1百41億港元，較上季增加2.8%。今日馬季煞科日總投注額則達20億3千9百萬港元。

馬會行政總裁應家柏表示，得到香港特別行政區政府的信任，獲准繼續舉行賽馬賽事，在時刻秉持保障公眾、員工和賽馬持分者健康和安全的原則下，今季再次成功完成整個馬季，呈獻世界級賽事，對所有參與者的努力深感自豪。今季的投注額創出新高，能夠為建設更美好社會而作出更大貢獻，再次感激和鼓舞不已。

馬會暫定新一季賽事在9月11日開鑼，但仍有待政府審批。

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責任編輯：余思嵐

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