【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險

▲ 研究揭日食一份超加工食品，增18%早死風險。

食物為了延長保質期，在製作過程中或會加入添加劑，成為加工食品。但外國有研究指出，被添加大量防腐劑、色素和味精等的「超加工食品」，容易令人暴飲暴食，有機會導致早死，每日進食多一份早死風險增18%，若日食4份，死亡風險更會增加62%。

西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）曾公布一項研究，從1999至2014年期間分析1.9萬名20至91歲人士，每隔兩年評估他們的飲食習慣，研究期間共有335人死亡。結果亦顯示，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。

巴黎大學（University of Paris）的研究則在5年內追蹤10.5萬成年人，每年評估他們的飲食習慣2次，學者結合其飲食、健康和生活習慣等資料分析，發現每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險。

巴黎大學的Mathilde Touvier博士認為，「超加工食品」的消耗量迅速上升，未來幾十年罹心血管疾病的人或會增加。雖不能斷言吃加工包裝食品就導致早死，但進食超加工食物有損健康是有一定程度關係。

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何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

本港註冊營養師陳國賓（Leslie）曾受訪表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

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責任編輯：羅嘉欣