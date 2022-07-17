【檐蛇出沒】大埔街坊鐵閘鎖發現不明動物蛋　昆蟲專家：殺蟲劑對付壁虎效用不大【附處理方式】

▲ 有大埔街坊，在花園鐵閘鎖處發現不明動物蛋。

炎熱天，又是昆蟲出沒的時機。有大埔居民最近就在網上撰文，表示在花園鐵閘鎖內發現兩顆白色圓形物，疑似是動物蛋。不少眼利的網民認出，不明動物蛋其實是人稱「四腳蛇」的壁虎。香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry解釋，家中愈多雜物就愈易吸引壁虎。若市民覺得造成滋擾，也可採取適當的驅逐方式，惟一般殺蟲劑對付壁虎效用不大。

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據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民近日發帖，指在花園鐵閘鎖內發現不明動物的蛋，不知如何處理，於是在網上發問。有不少網民就認同，相中兩顆白色圓形物應是檐蛇蛋，亦稱「四腳蛇」或「壁虎」。

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有網民稱「睇到心寒」，但也有人認為壁虎是益蟲，奉勸不要傷害牠。點擊睇更多留言：

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壁虎出現原因

本港家中常見壁虎為「截趾虎」及「原尾蜥虎」，以多種小昆蟲為糧食，包括蟑螂、飛蛾、蚊、甲蟲、螞蟻和蟑螂的卵，因其中含有豐富蛋白質及維他命。但壁虎不會吃蜈蚣、蜘蛛或飛蟲的幼蟲，因這些可能帶刺或有毒。

香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry亦解釋，家中愈多雜物就愈易吸引壁虎，尤其壁虎可在較人工化的環境下生存，加上夜晚部分昆蟲有催光性，被光源吸引而引壁虎入屋捕食。

太多壁虎如何處理？

壁虎作為益蟲在家中出現，多數情況下不會被趕走，但若家中出現大量也不是好事，證明家中多「獵物」。此外，壁虎在夏天時活動頻繁，不時還會聽到它們的叫聲，也可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮蓋的食物上留下零星的污漬，例如其糞便。若市民覺得家中有壁虎造成滋擾，最重要需保持家居清潔，並採取適當的驅逐方式：

可利用工具（如掃帚）引走

採用非化學防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件。

填塞裂縫和罅隙

窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源。

如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒；使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎的效用不大。

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責任編輯：羅嘉欣