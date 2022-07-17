【持續炎熱】一連9天持續酷熱　部分地區最高達37度

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本港未來數天持續炎熱。天文台已發出酷熱天氣警告，今日最高氣溫33度，未來8天更會持續天晴及酷熱，氣溫進一步上升至最高35度，上水、打鼓嶺更將出現37度高溫。當局提醒市民預防中暑，避免長時間在戶外活動，充分喝水，如有不適，盡快求醫。

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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，與西南氣流相關的驟雨正影響廣東。本港地區今日天氣預測，大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨；吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望，本周持續酷熱，最高氣溫可達35度。

政府提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品；如有不適，要盡快看醫生。

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記者：陳麗娜