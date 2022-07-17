【星級夫婦】羅家英經歷患癌夫婦更情深　「投訴」汪阿姐索取家用：佢有錢都要攞

▲ 羅家英跟汪阿姐愛足35年。

羅家英跟汪明荃於2009年結婚，結束愛情長跑步入教堂，這對老夫老妻結婚13年，雖然阿姐身家豐厚，家英哥日前於電台訪問自爆阿姐很緊張「家用」，他笑說：「佢有錢都要攞。」

另外曾歷大病的家英哥已無畏無懼，感恩上天賜予好太太 ，說到相處之道，他說：「就係你中有我，我中有你。」

【星級夫婦】慶祝結婚13周年家英哥送花放閃 汪明荃經歷生死當年主動求婚

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曾遭「姐迷」嫌棄

羅家英日前接受港台《舊日的足跡》的訪問，席間談及對粵劇發展的寄望，分享拍戲的趣事，以及跟太太汪明荃相處的點滴。

家英哥跟汪明荃於 1987 年演出粵劇《穆桂英大破洪州》，繼而相戀，其後二人合作組織劇團長期合作。

家英哥坦言曾遭「姐迷」嫌棄：「我哋合 作愉快，但只有一件事，佢最怕我用佢個名去宣傳自己，我感覺到佢介意，不過我冇咁樣做。我都知阿姐迷初時唔鍾意我，但同我冇乜相干，因為佢繼續鍾意我，哈哈!」

▲ （經濟日報圖片）

羅家英謂阿姐不時在歌迷面前維護他:「佢應該咁做，我冇要求過佢養我、帶挈我、畀錢我。你有你嘅，我有我嘅， 我哋分得好開。」

或許外間覺得「男尊女卑」，但家英哥卻覺得相處好公平，婚後13年比足家用，他說：「婚後一齊住我有畀家用，佢好緊張㗎，佢話『你要養老婆，你唔使養老婆咩?』佢有錢都要攞 ，你㗎!」

家英續說不理世俗眼光，亦不覺得阿姐高高在上，他說：「我感覺大家好平等。佢有錢、有名氣，我唔介意，亦都唔稀罕，所以冇呢種心態。」

▲ 家英哥很疼惜汪阿姐。（取自instagram）

否認求婚19次

外間傳聞家英哥向阿姐求婚19次，家英哥否認，更指阿姐家庭觀念較他重，而他反而有結婚恐懼症。

他說2002 年阿姐患癌，他沒有提出結婚，反而2004年他患肝癌，阿姐開口說結婚。家英哥稱：「佢只係輕輕講：『喂！我哋幾時結婚？』我就話，結咩婚？唔好結住，睇定啲先，都未了解清楚......」

家英哥首度自爆曾經有過兩次結婚衝動，第一次是汪阿姐擔任人大要上深圳開會，他想到對方若從政，必先 要處理好家事，所以需要給她一個名份。

第二次於 1996 年，他憑電影《我愛廚房》獲提名香港電影金像獎最佳男配角，自覺勝算高，於是計劃得獎之際，在台上即場求婚，可惜最終失落獎項。

他回憶稱：「我請阿姐陪我去睇金像獎，佢都覺得我機會高，點知輸咗。我有啲唔忿氣，因為我覺得我由頭到尾扮女人，好有難度。不過呢件事之後，我亦都冇出聲（求婚），金像獎就冇咗段佳話喇!。」

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多謝上天賜好太太

後來，家英哥的媽媽離世要出訃聞，他要決定如何加上汪阿姐的名字。當時兩人已有結婚的感覺，於是 去了拉斯維加斯註冊結婚。

家英哥大讚阿姐是勤力的太太，家中雜務、粗重功夫她都會做。「佢鍾意做嘢，身體好過我，早上九點幾就起身精力無窮。」

說到退休，家英哥謂沒想過，或許80 歲吧。76歲的家英哥直言對人生已睇化，他說：「經歷咗幾次大手術已冇乜嘢恐懼。好感恩個天對我不薄，我咁嘅學歷、性格，都可以做到咁 已經好滿足。」

他亦多謝上天賜予好太太，家英說：「黃昏之時，都畀我美麗嘅華彩!我地相處之道就係，我有病得半條人命，佢有病得半條人命，兩條人命夾埋一條人命，就係你中有我，我中有你。」

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▲ 《西遊記》裡的唐三藏。

與周星馳合作愉快

由粵劇舞台走進大銀幕，家英哥接拍過多部電影，他憶述與周星馳合作非常開心:「佢絕頂聰明，經驗豐富，初合作冇心理壓力，因為我只知佢係『無厘頭』嘅始創人。我冇 睇過佢啲戲，所以我眼中冇佢！哈哈｝佢同我好好傾，佢當我係新人。」

家英哥自爆拍《西遊記》只收一集的酬勞，他說：「一連出咗兩集，但係佢只係畀咗一集錢，因為 我係逐日計數 ，冇法子。 佢唔好話只剪成兩套，剪五套我都無權出聲 ，不過我只係拍咗唔夠 1 0 日 。 」