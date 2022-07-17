【疫情分析】張竹君：疫情呈上揚趨勢　確診個案兩周後會「翻一番」

▲ （梁偉榮攝）

本港疫情反覆，今日（17日）再增3,486宗確診，連續5日破3,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，講解本港疫情最新情況。

連續5日超過3,000宗，張竹君表示，按現時趨勢，確診個案兩周後會「翻一番」，根據港大即時繁殖率約1.7，屬高水平，顯示疫情呈上揚趨勢，擔心會對醫管局醫療系統構成壓力。

她補充，學校確疫個案與整體確診宗數比例差不多，學校沒有明顯的爆疫，每日快速檢測有效阻截大型傳播，目前只出現2至3名同班學生感染的小型爆疫情況發生，個別班別停課一周後都沒有出現大型爆發。

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記者：陳麗娜