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【安倍晉三】安倍晉三中槍醫生憶述搶救過程　動員41位醫護沒麻醉就開刀輸血13公升

醫生診症室 12:19 2022/07/17

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醫生憶述搶救安倍晉三過程，稱當時為他輸血13公升，但存活率極低。

日本前首相安倍晉三7月8日於奈良市街頭演講期間遇襲，中槍倒地，頸部有兩個傷口，子彈射中心臟，導致大量出血，搶救不治，終年67歲。負責急救的醫生近日向日媒親述救人過程，稱當日動用41位醫護人員盡力搶救，而安倍因為創傷導致心臟驟停的存活率極低，情況十分嚴重，最終返魂乏術。

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《日本時事通信社》報道，7月14日，負責搶救的奈良縣立醫科大學附屬醫院福島英賢教授表示，得知安倍中槍後，院方成立41人的急救小組，但治療難度極大，是他迄今見過的病人中，情況最差的。

安倍於當日中午12時20分被送抵醫院，因已處於心肺驟停的狀態，故醫生沒麻醉就直接做開胸手術。福島教授指，安倍體溫比低於平時，傷口已深至心臟位置；而且血液也失去了凝固能力，即使控制著大動脈附近的血管，仍流血不止。當時，醫生為安倍輸血13公升，即相當於2至3人的血液份量。

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惟搶救多時，安倍心肺功能仍恢復，在當日下午5時3分去世，終年67歲，死因鎖骨下動脈損傷導致失血死亡。福島教授指，安倍「因為創傷導致心臟驟停的存活率極低，情況非常嚴重。」他續指，即使存活下來，安倍也有可能出現意識障礙。

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責任編輯：羅嘉欣

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