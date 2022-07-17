▲ 文憑試本周三放榜，有院校指醫療​​​​​​​科目較受歡迎。（資料圖片）

中學文憑試本周三（20日）放榜，約有4.1萬人應考。香港輔導教師協會建議，考生做好升學選科規劃，事前決定未來專業發展方向，又指部分院校實施彈性收生安排，一科主修科未達最低入學要求仍會取錄。有院校指，健康服務、醫療科較受歡迎，按年增15%學生報讀。

香港輔導教師協會主席何玉芬今日（17日）在商台節目指，雖然本屆學士及副學士學位數量多，但考生不能掉以輕心，要事前預計成績，在獲取成績後，再與老師商討大學聯招選擇，建議考生先決定一或兩個未來專業發展方向，再在不同大專院校選擇相應課程。她提醒，不少大專院校實施彈性收生安排，即使考生有其中一科主修科未達3322最低入學要求，仍有機會獲取錄。

何玉芬補充，現時社會為出路多，年輕人一生可以從事不同的職業，相信只要保持信心信念，將有大量機會。她又認為，本屆考生高中生涯歷盡顛簸，繼經歷社會事件後，疫情下缺乏校園生活，減少接觸社會、群體生活、溝通及探索興趣的機會。

2.7萬人報讀職訓局 健康服務科較受歡迎

職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹於同一節目上稱，該校提供逾140個課程，已經有2.7萬學生報讀，部分學生獲有條件取錄，健康服務相關課程較受歡迎：

熱門科目像我提過，與健康服務相關的，好像體適能和運動科學，或者配藥、復康服務都較受歡迎。

他強調現時有高級文憑、基礎課程等不同升學途徑，讓成績不理想的學生銜接學位課程。郭又指，職業訓練局在疫情下加強科技利用，向學生提供電腦及電話卡支援，在工作實習上，亦允許學生在家工作，應對疫情新常態。

明愛按年增15%學生​​​​​​​報讀

明愛專上學院校長麥建華節目後說，明愛開放現場及網上報名，預計收生跟去年相若，與醫療有關的課程最受歡迎：

現時醫療人才短缺、白熱化，護理、物理治療、配藥，都是很受歡迎的課程，例如社會服務、社工，這類課程都很受歡迎，申請的學生與去年差不多，增加15%左右。

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記者：陳麗娜