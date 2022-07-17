【金像獎2022】一文盡睇第40屆香港金像獎提名名單　喜劇之王許冠文獲終身成就獎

第40屆香港電影金像獎於今晚（7月17日）舉行，大會早前已公布「喜劇之王」許冠文獲終身成就獎，著名電影監製、剪接師周國忠獲專業精神獎。

至於競選名單方面，《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》角逐最佳電影，當中《智齒》獲14項提名，為今屆最多獎項提名電影，其次為《梅艷芳》，共12項提名。

至於影后方面，周秀娜、王丹妮、劉雅瑟、吳君如、鞏俐爭奪最佳女主角獎。影帝方面，有林家棟、謝賢、梁仲恆、吳鎮宇角逐，當中林家棟同時憑《手捲煙》、《智齒》入圍，而今年85歲的謝賢如果得獎，將成為香港人金像獎有史以來最年長影帝。

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第40屆香港電影金像獎提名名單

最佳電影

《怒火》

《梅艷芳》

《智齒》

《媽媽的神奇小子》

《濁水漂流》

最佳導演

文念中《好好拍電影》

陳木勝《怒火》

梁樂民《梅艷芳》

鄭保瑞《智齒》

陳可辛（奪冠）

最佳編劇

章彥琦、何肇康、李浩田、凌偉駿《一秒拳王》

何靜怡、林家棟《殺出個黃昏》

歐健兒、岑君茜《智齒》

尹志文、盧文駿《媽媽的神奇小子》

李駿碩《濁水漂流》

最佳男主角

林家棟《手捲煙》

謝賢《殺出個黃昏》

林家棟《智齒》

梁仲恆《媽媽的神奇小子》

吳鎮宇《濁水漂流》

最佳女主角

周秀娜《馬達‧蓮娜》

王丹妮《梅艷芳》

劉雅瑟《智齒》

吳君如《媽媽的神奇小子》

鞏俐《奪冠》

最佳男配角

古天樂《梅艷芳》

林雪《殺出個黃昏》

馮皓揚《媽媽的神奇小子》

柯煒林《濁水漂流》

謝君豪《濁水漂流》

最佳女配角

鮑起靜《除暴》

廖子妤《梅艷芳》

鍾雪瑩《殺出個黃昏》

廖子妤《智齒》

白浪《奪冠》

李麗珍《濁水漂流》

最佳新演員

王丹妮《梅艷芳》

鍾雪瑩《殺出個黃昏》

梁仲恆（媽媽的神奇小子》

馮皓揚《媽媽的神奇小子》

柯煒林《濁水漂流》

最佳攝影

劉子健《手捲煙》

馮遠文《怒火》

潘耀明《梅艷芳》

杜可風、蔡高比《第一爐香》

鄭兆強《智齒》

最佳剪接

張叔平、盧煒麟《手捲煙》

鍾煒釗《拆彈專家2》

麥子善、李點石、何永禕《長津湖》

彭正熙《怒火》

David Richardson《智齒》

最佳美術指導

張兆康、姚漢文《手捲煙》

黃炳耀《梅艷芳》

趙海《第一爐香》

麥國強、王慧茵《智齒》

潘燚森《濁水漂流》

最佳服裝造型設計

張兆康、陳子晴《手捲煙》

吳寶玲《真‧三國無雙》

吳里璐、葉嘉茵《梅艷芳》

和田惠美《第一爐香》

余家安、葉嘉茵《智齒》

最佳動作設計

梁博恩《一秒拳王》

鄧瑞華《手捲煙》

李忠志《拆彈專家2》

甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志《怒火》

黃偉亮《智齒》

最佳原創電影音樂

趙增熹、張人傑《梅艷芳》

坂本龍一《第一爐香》

川井憲次《智齒》

戴偉《媽媽的神奇小子》

黃衍仁《濁水漂流》

最佳原創電影歌曲

《時間的初衷》 《一秒拳王》

《歡迎嚟到呢座城市》 《狂舞派3》

《對峙》 《怒火》

《神奇之路》 《媽媽的神奇小子》

《濁水漂流》 《濁水漂流》

最佳音響效果

聶基榮、葉兆基 《拆彈專家2》

王丹戎、Steve Burgess、尹杰 《長津湖》

李耀強、姚俊軒、Kaikangwol Rungsakorn、游國樑《怒火》

杜篤之、吳書瑤《梅艷芳》

Nopawat Likitwong《智齒》

最佳視覺效果

余國亮、林嘉樂、徐德彪、何家全 《拆彈專家2》

徐克、楊文傑、王磊《長津湖》

梁偉民、林洪峯、刁璟瑋、洪敏詩《怒火》

余國亮、林嘉樂、梁偉民、洪敏詩《梅艷芳》

林嘉樂、何文洛、刁璟瑋《智齒》

新晉導演

趙善恆《一秒拳王》

陳健朗《手捲煙》

文念中《好好拍電影》

劉浩良《除暴》

李駿碩《濁水漂流》

最佳亞洲華語電影

《月老》

《美國女孩》

《消失的情人節》