【人口減少】適齡學童人口結構性下跌　教育局指3大方法應對

▲ 蔡若蓮指適齡學童人口出現結構性下跌，局方透過合併及停辦部分學校應對。（資料圖片）

近年適齡學童減少，教育局局長蔡若蓮指，適齡學童人口出現結構性下跌，局方會調整各區的學額分配，認為有需要透過合併或停辦學校，穩定教學發展；又留意到教師的流失較以往多，局方現時已加強與師訓機構的聯繫，在教師培訓學額方面作出調節，令供應更充足。

蔡若蓮今日（17日）出席一個電台節目表示，隨著生育率下跌，近年適齡學童人口減少，如果局方不循序漸進處理，問題將越滾越大。她說，教育局會持續提升學生的學習質素，包括重置不同地區的學生人口，並透過合併和停辦部份學校，以穩定教學環境。

她強調，不是以停辦學校作為目標，有些新發展區例如皇后山，多了學生人口，需要提供新的學額，所以會檢視在市區，有否人口比較老化的地區，學額已經過剩。

例如在南區、東區，這些區有沒有學校是優質、合適的，他們願意在過程中申請，我們都是通過公平競爭方法，將這些學校安排去新的發展區。

蔡若蓮又指，留意到教師的流失較以往多，她與校長見面時，學界反映特別在英文科及家政方面，聘請教師出現困難。她指，教師流失有不同原因，例如有些教師選擇轉「跑道」，局方現時已加強與師訓機構的聯繫，在教師培訓學額方面作出調節，令供應更充足。

同時，蔡若蓮希望學校的管理層從長遠做人力資源規劃，想長遠一點，各方面大家都出一分力，讓學齡人口下降問題對學界的衝擊減到最小。

被問到教師國安知識培訓何時會實行？蔡若蓮回應指，就着《憲法》、《基本法》及國安教育的教師培訓，當局一直在做，政府正努力加強《憲法》、《基本法》及國家安全方面的教育，包括按教育課程指引開發教材及培訓老師等，未來亦會因應老師需要，繼續提供足夠和多元的教師培訓機會給老師。

至於有四位港大專家都提到應取消學校快速抗原測試要求，蔡若蓮指，為了讓同學可以有正常的面授課堂，當局會採取各種最好的防疫措施保護學生上課的安全，所以進行快速測試是其中一個政策措施。暫時而言，當局會密切留意疫情發展，當亦會參考專家的意見，但仍然會以同學的健康安全作最優先的考慮。

當然專家是從醫學角度，我們是從保護同學上學進行面授（課堂）的角度（出發）。

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記者：李榮忠