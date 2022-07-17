【好人好事】兒子急事入院等不及救護車　港媽獲的士司機接載盼尋人還車費

▲ 港媽獲好心的士司機接載，盼尋人還車費。

人間有愛，最近一名女網民分享一件好人好事。事發在周五（15日），女網民的兒子因急事需入院，在等不及救護車的情形下，網民和兒子獲一名的士司機接載。落車時網民發現自己沒有零錢找續，但司機不介意沒有收齊車費，只叫女網民儘快下車入院，令不少人留意大讚是「好人好事」。

最新影片：

據Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，有女網民發帖指，自己在本月15日中午約12時，登上一輛的士。當時網民的兒子因急事需入院，落車時網民發現自己沒有零錢，只有一張500元紙幣及39元零錢，司機在未收足全程車費下也不介意，叫女網民儘快下車：

落車既時候我只得$500 無散紙，得$39蚊，唔夠俾車費，但佢都叫我快啲落車。

女網民指兒子現已無恙，並被安排留院觀察。網民呼籲其他人能幫手，尋回這名的士司機：

我想請各位幫幫手，我想俾番車費佢，因為我落車時講過我會俾番佢，請各位幫幫我。

帖文引來不少網民留言讚好，點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳