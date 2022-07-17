【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆

▲ 醫科教授教用手指自測中風先兆。

中風是本港第四號殺手，每年約有逾3千人因中風死亡。本港一個六口之家早前受訪，透露五名成員相繼中風，惟病發前徵兆並不明顯。有病人組織調查亦發現，多達5分1的港人也不清楚中風徵兆。而日本一位醫科教授就曾分享，如何用拇指自測早期中風徵兆。

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身為家中長女的郭秀珍早前接受TOPick訪問，透露家中5位成員先後中風，包括她自己。首位中風的是爸爸，之後母親也曾出現小中風，當時家人以為只是行動緩慢，故沒有察覺。及後媽媽的體內有兩條畸形血管爆裂，做手術後雖然保住性命，但卻導致全身癱瘓。

而秀珍的妹妹、她自己和三弟其後也依次相繼中風。秀珍表示，自童年時已很易感到頭暈，長大後曾暈倒街上，送院檢查後才揭發曾經中風。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

一招自測中風先兆

ViuTV外購節目《恐怖醫學》其中一集，曾請來日本聖瑪麗安娜醫科大學神經科教授長谷川泰弘，教大家一個簡單的方法，用手指公自測中風徵兆：

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本港腦神經科專科醫生盛斌曾受訪指出，每4至5名中風人士中就有一人曾試過「小中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

盛斌醫生指，小中風徵狀通常於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。盛斌醫生指，小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣