【澳門疫情】新增27宗陽性個案　累計1,733宗

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澳門疫情持續，再多27宗確診個案，當中4宗在社區發現，累計個案增至1733宗。昨日（16日）展開的第10輪全民核酸檢測，暫時有2個混合樣本呈陽性。

截至今日（17日）早上8時，通過流行病學調查共跟進21,225人，其中核心密切接觸者3,249人，非核心密切接觸者11,486人，次密切接觸者1,250人，一般接觸者254人，陪同人員776人。

當局昨日宣布延長「相對靜止狀態」多5日，繼續暫停非必要工商業活動，直至本周五（22日）；市民要繼續減少外出，必需外出時要戴KN95或以上標準口罩。

當局表示，澳門未來一星期進入「清零期」，期間將繼續進行密集式全民核酸及抗原檢測，「清零期」後會爭取盡快進入「鞏固期」，居民可逐漸恢復正常工作生活，最終目標是「動態清零」。

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責任編輯：陳麗娜