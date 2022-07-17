【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場

TVB藝人伍富橋（Alvin）於5月份與富家千金梁兆楹（Shirley）共諧連理，伍富橋於女方的5千呎西貢相思灣豪宅成婚，他亦榮升「億萬駙馬」。

本身為籃球健將的伍富橋，日前於5千呎的愛巢練波，並於社交平台上載有關照片，令豪宅曝光！

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日前伍富橋於IG限時動態分享在獨立屋外打籃球的照片，只見位處相思灣的豪宅有三層高，甚有氣派，而門外的花園面積很大，而伍富橋即於花圜練波。

另外車房泊了兩架名車，疑似是過百萬保時捷和法拉利，足見梁家家境富裕。

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▲ 5月初於豪宅內成婚。

外父家族實力雄厚

伍太Shirley來頭不少，她曾就讀Lancaster以及UCL兩間大學，而Shirley父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，家庭背景實力雄厚。

婚前伍富橋已不時到訪梁家，他曾於社交平台上載影片，只見伍富橋於巨廳內唱K練歌，而巨廳裝修走中國風，除了有幾張大型梳化外，更放置一個戶外帳篷，應該是給小朋友使用。

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造人順其自然

另外，今年4月，伍富橋上載過大禮的照片，亦令億萬千金的家居環境曝光！只見巨形飯廳中央放置了大大張餐桌，還有一面大鏡子，令原本寬敞的空間更為闊落。

在5月8日，二人於西貢相思灣家中在雙方家長見證下註冊結婚，成為夫婦，當時伍富橋分享新婚感受： 「今日非常開心，適逢是母親節和佛誕所以非常特別好日子，等待疫情過後再補辦婚宴，度蜜月也會之後安排。」

一對新人更不禁感動落淚，Shirley多謝老爺奶奶教導出一個好兒子成為其好老公，並表示：「造人大計順其自然，希望可以追到兔年BB吧。」