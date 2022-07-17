【DSE2022】學友社料入8大門檻降低　考生或難估算成績籲做多手準備

▲ 學友社料入8大門檻降低，考生或難估算成績籲做多手準備 。（梁偉榮攝）

2022年中學文憑試將於周三（20日）放榜。學友社預料，8間資助大學整體收生分數比去年下降，估計最佳5科考獲20分的考生可穩入8大，獲17至19分等邊緣分數的考生入八大的機會增加，建議整體考生可更進取地選擇學科。學友社亦指，因應今年考試受疫情影響，同學或難準確預料自己成績，建議考生要做多手準備。

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受考生人數減少及往外地升學人數上升，學友社學生輔導顧問吳寶城估計，今年入讀大學的門檻會較過往低，穩入8大的分數與去年一樣維持於最佳5科20分以上，考獲17至19分的考生入大學機會增加。他又分析，去年部分學生即使獲8大錄取仍往海外升學，或令大學收生門檻有變：「大學可能會派多啲offer，因為估計會有人走；可能同一個分數去年冇機會入，今年入到。」

不過他指，整體大學收生分數或有下跌，但受歡迎的學科，例如醫療相關、科技、跨學科課程等競爭預料仍然競烈；理學、工程學等較多學額的科目可收生分數則有下跌空間，「但（收生分數）比上年跌、4分係唔可能。」

應屆DSE考生李美穎在備戰期間曾感染新冠肺炎，她稱康復後仍須一星期時間重拾狀態，預料自己最佳5科會考到23至27分，但聯招仍挑戰報考「半神科」6科中位數約32分的中大工商管理學士及法律博士雙學位課程。她形容自己選科進取，會再做好放榜前最後準備，看清楚各心儀課程的收生安排及標準。

吳寶城提醒，今年疫情影響考生備戰，部分考生更沒有考模擬試，或較難估計自己成績，如放榜當日發現實際成績與預期有落差會感徬徨，壓力下未必能作出適合自己的決定，因此鼓勵考生要預計成更闊的績範圍，及如重要科目失手時的部署。

他又說，今年大學聯招出現較多新課程及課程改動，多間大學亦推出彈性收生安排，學生應善用各校的收生計分器及預計收生成績等資料，更有效評估入學機會。

學友社學生輔導中心隊長、註冊社工陳衍宗建議，無論結果如何，學生不應太怪責自己，家長則宜與子女保持交流，適當地給予支持和鼓勵。

學友社7月16日起提供一系列放榜支援服務，包括設立38條放榜輔導熱線2503 3399，更新設網上輔導服務，考生可於學友社Facebook及Instagram與輔導員進行交流及諮詢。

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記者：黃悅晴