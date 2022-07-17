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【世界運動會】張家瑋英式桌球殺入決賽　本港時間周一凌晨爭金

社會 13:49 2022/07/17

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張家瑋英式桌球殺入決賽，本港時間周一凌晨爭金。（International Billiards & Snooker Federation）

香港桌球新星張家瑋於美國舉行的世界運動會保持勇態，在周六（16日）4強賽中成功擊敗卡塔爾對手殺入決賽，在本港時間周一（18日）凌晨將爭奪港隊今屆第一金。

張家瑋在8強時面對巴基斯坦隊球手以局數3：1輕鬆取勝，打入4強與卡塔爾的Ali Alobaidli爭入決賽。結果張家瑋以3：0輕取對手殺入決賽，爭奪港隊今屆第一金，決賽將在本港時間周一（18日）凌晨舉行，對陣埃及選手Abdelrahman Shahin。

泰拳女將曾靜怡在泰拳女子57公斤級四強對美國的Tierra Brandt，激戰三個回合後最終以30：27點數不敵對手。她將同樣在周一凌晨1時10分再上陣，與瑞典的Patricia Axling競逐銅牌。

港隊在今屆世界運動會暫時收獲四面銅牌，包括劉慕裳在空手道女子個人形摘銅，武術的楊子瑩、李泳容及楊頌熹再取三面銅牌。

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責任編輯：李榮忠

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