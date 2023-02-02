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歌神許冠傑演唱會即日優先訂票　逾一半門票票價只380元

娛樂 15:11 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

鄭丹瑞訪問許冠傑。

歌神許冠傑（Sam）日前宣布將於4月7至12日、一連六晚假紅磡香港體育館舉辧《許冠傑此時此處演唱會2023》，門票由即日至本月8日於「健康·旦」網站及「鄰住買」優先發售，2月14日起於城市售票網公開發售。

香港土生土長的許冠傑自1972年以來，一直致力做好廣東歌，至今逾50年，與香港人一起經歷高高低低。當年《鐵塔凌雲》為第一首全本地製作的歌曲，被譽為粵語流行曲的起源，帶動70年代及後廣東歌的蓬勃發展。

Sam很多作品的歌詞都創意無限，例如《鬼馬雙星》的「為兩餐乜都肯制前世」、《加價熱潮》的「糖又加！鹽又加！」、《打雀英雄傳》、《制水歌》等。Sam透露：「作品是從日常生活中取得靈感。自己尤其喜歡透過作品寫出人生百態及香港人的心事。」

《鐵塔凌雲》就是源於Sam哥哥許冠文，當年放假遊歷世界後有感而發，寫下的一首英文詩。這首詩後來經《雙星報喜》編劇鄧偉雄翻譯成中文，再由Sam寫上旋律而成。內容是抒發在異鄉遊歷，思念故鄉（香港）的感情，引起不少港人共鳴。

此曲亦能充份體現Sam視香港為家，心繫香港。歷經半個世紀，Sam始終以香港為家，對廣東歌熱誠不減，也希望能交棒給新一代，繼續唱好廣東歌，傳承本地流行曲文化。

歌神與眾同樂

為替後疫情時期的復常之路打氣，是次演唱會有超過一半門票只售380元，希望更多歌迷可以入場。Sam十分期待與歌迷分享音樂給予的快樂，與眾同樂。

他更謂終可不用隔着螢幕與歌迷見面，並可與歌迷互動及大合唱，期盼這次演唱會能讓大家一起感受音樂為彼此互相打氣的力量，為社會注入正能量。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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許冠傑 鄭丹瑞 演唱會 歌手

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