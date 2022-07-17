【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】

▲ 台灣婦產科醫生王樂明親述為癌末妻子做手術一事。

要親自為癌末家人做手術，簡直是椎心之痛。台灣婦產科醫生王樂明於節目上親述妻子患癌，並為對方做手術的經歷。今年4月，40歲妻子因肚痛、尿頻，檢查後患卵巢癌第四期 ，並有轉移跡象，其後接受手術及治療。抗癌約3個月，王醫生於7月14日發文，悲痛表示，妻子已離世。

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台灣婦產科醫生王樂明在當地節目《新聞挖挖哇》親述妻子患癌一事。王醫生表示，今年4月妻子出現病徵，肚子悶痛、頻尿，情況並非很嚴重，身形不算胖，沒不良習慣，故認為應是泌尿道感染。惟她服藥後無效，開始背痛，且愈來愈痛。為妻子照超聲波後，王醫生坦言「一看就知完蛋，可能是惡性」。進一步檢查後，發現妻子卵巢有個約7cm、形狀不規則的腫瘤，而且已轉移到多個部位，包括：右邊骨盆底的淋巴、主動脈上面、乳房上方、腸子腹膜等，須開刀做手術。

當時，王醫生站在手術台上，並邀來幾位專科醫生到場。一劃開腹膜，鮮血就噴出來了，「卵巢下面整個爛爛的，它在噴血，已經破掉了」。手術期間，他們發現主動脈上面也有腫瘤，若開刀誤割到大動脈的話，妻子隨即會有生命危險。大家也交給王醫生決定，惟看著愛妻，他也很掙扎，坦言「我真的不知道該怎麼辦」。

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後來王醫生決心拼一拼，手術歷時12小時，頗為成功，而化療也甚麼副作用。惟後來陸續出現問題，內部出血，要做第二次手術。找到是膀胱出血後，又經歷敗血症、腸子沾黏感染、顱內出血、腎功能異常等問題。

每每出現問題，就要暫停化療，期間腫瘤再出現，令王醫生有無力感，但他說他 我不想說再見，我要全力救治你。後期，妻子在加護病房時，已無意識，且各器官開始衰退。眼見妻子病重，家中還有兩個分別讀小學、中學的兒子要照顧，王醫生壓力甚大。

至7月14日，王醫生撰文表示，妻子已撒手人寰：

該放手了嗎？當血壓一直拉不起來時，是不是妳要離開了～看著監視器上的血壓慢慢下降，不知怎麼的，眼淚就不自主的流出～抱著昏迷的妳，哭泣到說不出聲音，妳還感受得到我嗎？全身的水腫與手術的傷口，早已把妳弄得遍體鱗傷，你曾說過：妳好怕喔！ 我說：安心啦～會好的。事實上，我比妳更怕，任何一個數字異常，都足足讓我擔心與難過失眠很久很久～因為我知道這個數字後面的意義。 凌晨2:49分，妳真的長眠了！拔除身上所有管路，及所有引流管，換好所有的傷口敷料。清理身體！這一刻妳恢復健康的身軀，無病無痛，跟著佛祖去修行吧！

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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由於初期症狀往往也不明顯，方醫生建議定期做身體檢查，以盡早發現腫瘤。另也可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

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責任編輯：羅嘉欣