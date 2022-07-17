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【DSE放榜】甯漢豪送上「信」字　盼考生對自己有信心

社會 14:32 2022/07/17

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

甯漢豪向DSE考生贈送一個「信」字。（發展局Facebook）

2022年中學文憑試周三（20日）放榜，發展局局長甯漢豪今（17日）於社交平台向DSE考生贈送一個「信」字，希望考生可以給予自己更多信心，「不要怕，只管信」。

甯漢豪說，過幾日便是放榜的日子，考生現在難免感到忐忑，但人生中會面對無數挑戰，而DSE只是其中一個，認為考生無論成績如何，有了這份經驗已更有歷練，使自己更有條件面對未來的挑戰。

今日，我特意揀選一個「信」字送比所有DSE考生，將來無論你們是繼續升學或進修、投身職場或創業，比啲信心自己，「不要怕，只管信」，向着標竿直跑，一定可以讓人生發光發熱！

教育局早前發起「一人一字勉考生」網上運動，為考生們送上祝福和鼓勵。行政長官李家超送上「同」字，寓意與考生一起「同」行；公務員事務局局長楊何蓓茵則挑選「行」字送給各位考生，希望他們緊記「千里之行，始於足下」。

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責任編輯：黃悅晴

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