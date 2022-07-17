【金像獎2022】劉雅瑟首度提名即奪最佳女主角　出爐影后：感謝香港電影

《智齒》女主角劉雅瑟封金像影后！首次當港產片女主角兼首次提名金像獎的劉雅瑟撃敗周秀娜、王丹妮、鞏俐、吳君如成為第40屆香港電影金像獎最佳女主角。

劉雅瑟獲獎時在台上先以廣東話致謝：「多謝《智齒》，導演和林家棟，讓我參與此戲。我覺得他們很辛苦，亦感謝王桃，沒有她我便不會奪得這個獎。」

隨後，她再以普通話說：「電影是我的一道光，帶我來到這裏，希望在場的電影工作者會給我更多機會，拍更多好戲。」

▲ （陳慧安攝）

在後台劉雅瑟接受TOPick訪問說：「第一時間發訊息多謝楊老闆，是因為《智齒》令我感受到自己是一個演員。」又指這齣戲最大的挑戰是害怕導演不滿意。

她續說：「我是平平無奇的普通女子，這部戲的角色令我變得不一樣，獲獎對我來說更是一個奇跡。」

之後她再用廣東話說：「好多人對我說鄭保瑞導演是『痴線』，其實我都是。不過，導演在我心目中是最佳導演。」

劉雅瑟再感言說：「我沒成功獲得新演員，30歲前也沒成功獲得最佳女主角，我36歲了，才獲得這獎。」

現年33歲的劉雅瑟於湖南出生，在2004年參加湖南經視《明星學院》總決賽季軍而出道，曾為中國偶像團體OP組合成員之一。於2006年起開始拍電影。

她在18歲時一個人「北漂」到北京尋找機會，可是曾待了7年完全沒有工作，曾連租房子也負擔不起，四出到友人家搭住，甚至曾想回老家湖南轉行放棄追演夢。

在2012年，改名為劉雅瑟，後來參演趙薇執導電影《致我們終將逝去的青春》，由此令知名度提高。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

能演《智齒》感無憾

在《智齒》之前，她曾參演香港電影《幸運是我》、《麥路人》，而《智齒》是她首次當港產片女主角。

該片導演鄭保瑞指自己是從過百試鏡演員中挑選了她，劉雅瑟曾接受TOPick專訪稱：「導演一開始有對我說希望以廣東話演出，但沒有一定要，我想這是演員該做的事，所以反覆練習，幸好最後出來的效果大家都滿意。」

她表示感謝謝鄭保瑞導演將《智齒》內王桃這角色交給她：「從來沒有一個角色會讓我想在她的生命裏繼續下去。當初拍《智齒》就覺得，拍過《智齒》之後哪怕沒有戲拍，我都覺得自己職業生涯沒有遺憾了。」

劉雅瑟之前已憑《智齒》奪《香港電影評論學會大獎》「最佳女演員」獎，以及香港電影導演會年度大獎最佳女主角獎，今次更在金像獎封后。