【金像獎2022】芳華絕代《梅艷芳》記錄一生傳奇　醫生：永記沙士為前線醫護打氣

▲ 電影《梅艷芳》記錄了梅艷芳一生。

芳華絕代電影《梅艷芳》記錄了梅艷芳一生。梅姐一直是很多歌迷的心肝寶貝,她的百變形象深入民心,她匆匆四十載人生留下的只有思念,這部電影就像她與香港人敘舊,真的似是故人來。她傳奇一生似戲一場,包含着歡喜傷悲和老病生死!

梅姐形容自小就沒有見過父親,由於出身卑微和學歷不高,因此她是一位自卑的人。可喜的是,她對唱歌充滿熱誠,全程投入歌唱事業,視唱歌為她的終身職業。人生貴在堅持,最終她能超越自卑,一夜成名成為樂壇天后。出身卑微並不是一件可笑的事,梅姐讓我們明白行行出狀元,只要專心一致,必能事半功倍。作為樂壇大姐大,梅姐在事業最巔峰的時候,宣布告別樂壇,回歸返璞歸真平淡的生活,或許這才是她一直追求的,這是很值得我們學習,因為放下才得自在。

除了熱心公益,她還努力提攜後輩和一眾樂壇新人,此外她也是一位重情義的人。當一個人成功之後,就應該像梅姐那樣回饋社會,幫助貧苦大眾,點亮其他人心中的光。梅姐明白長江後浪推前浪的道理,因此她的名言是:「前輩提攜後輩天經地義!」筆者還記得當年在沙士期間,梅姐為前線醫護人員打氣,為前線醫護打下一支強心針。她讓我們明白施比受更有福,施恩不望報的人生才是精彩的人生。

支持她的歌迷一直關心梅姐情歸何處?因為她一直都是緋聞中的女人。鎂光燈影背後,她也承認自己錯過了幾段戀情,因此她提醒歌迷要抱緊眼前人,珍惜再會時,最終她也選擇嫁給舞台和嫁給她的歌迷。與病魔搏鬥期間,她仍堅持籌備最後的演唱會,她這份有始有終的精神,相信一直會永存在歌迷心中。

梅姐用有限的人生綻放出無限異彩,縱然短暫卻永遠怒放。被譽為「香港女兒」的梅姐真是實至名歸,她的銅像會一直豎立在星光大道,與香港人一同成長。還記得筆者在電影院看見座無虛席的震撼場面,相信這就是歌迷向梅姐的致敬、道謝和送上的無限祝福。Your voice will go with us!

文章獲林震醫生授權轉載,標題經TOPick編輯修改