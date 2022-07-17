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【金像獎2022】見證香港電影金像影帝影后誕生　MIRROR任表演嘉賓【不斷更新】

娛樂 17:57 2022/07/17

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第40屆香港電影金像獎於今晚（7月17日）舉行，《怒火》、《梅艷芳》、《智齒》、《媽媽的神奇小子》、《濁水漂流》角逐最佳電影，當中《智齒》獲14項提名，為今屆最多獎項提名電影，其次為《梅艷芳》，共12項提名。

至於影后方面，周秀娜、王丹妮、劉雅瑟、吳君如、鞏俐爭奪最佳女主角獎。影帝方面，有林家棟、謝賢、梁仲恆、吳鎮宇角逐，當中林家棟同時憑《手捲煙》、《智齒》入圍，而今年85歲的謝賢如果得獎，將成為香港人金像獎有史以來最年長影帝。

此外大會早前已公布「喜劇之王」許冠文獲終身成就獎，著名電影監製、剪接師周國忠獲專業精神獎。同時，早前已透露人氣男團MIRROR亦會擔任表演嘉賓。

【18：30】蔡思韵、游學修、袁澧林、周國賢等到場。

【18：20】談善言、陳漢娜、謝安琪、周秀娜等陸續到場。

（陳慧安 攝）

【17：55】之前拍戲受傷、有份角逐影帝的林家棟亦有到場。

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【17：30】MIRROR、ERROR全員齊進場。

【17：05】金像獎董事局成員率先行紅地毯入場。

記者：梁樂欣、陳淑霖

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