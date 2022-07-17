【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》勉勵子女發掘潛能　從蘇媽育兒理念分析蘇樺偉成才路

▲ 《媽媽的神奇小子》是不可多得的電影佳作。

《媽媽的神奇小子》這套催淚動人的電影是根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編，一方面描寫蘇樺偉百折不撓和排除萬難地追夢；另一方面也講述「神奇小子」背後的蘇媽同樣堅剛不屈地撫養兒子成人。不少家長經常詢問筆者，應該如何教導他們的子女，相信蘇媽的故事真的很值得我們借鏡。

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根據催眠心理學，我們關注什麼，就會得到什麼。在現實生活中，沒有一個人是完美的，每個人或多或少都有一些缺陷，而伴隨的自卑感就是成長路上的絆腳石。在親子互動的過程中，假如父母只專注子女的不足，那麼就會發現子女更多的缺陷，相反如果像蘇媽一樣嘗試。

暗示是一種常見的心理現象，它能使情緒、心境和意志等方面發生變化。暗示就如一把雙刃劍，在子女的成長過程中，很多父母都犯了相同的錯誤，給予子女消極的暗示，其實父母是子女生命中最權威的人，不斷地給予積極的暗示，子女就能像金牌得主那樣肯定自我，相信自我的價值，這樣做任何事也能事半功倍。

建立自信心是根治自卑感的靈丹妙藥，在教導子女的時候，首先父母的信任和鼓勵是非常重要，它的作用就如水份與陽光能令植物茁壯成長。子女取得的每一個進步和成績，父母都應該給予肯定和讚賞，讓子女體驗成功的喜悅，假如能夠奪取獎牌當然是錦上添花，子女也能產生很大的成就感。父母應該從簡單到複雜，從小成就到大成就，從而讓子女建立一個自信與成就感的良性循環。

最後也是最重要的，就是如蘇媽那樣，父母對子女付出的愛是無條件的。子女得到好成績當然價值慶祝，可是當子女的表現平平無奇，甚至強差人意，這一刻父母更加需要關心子女。愛不應有預設的條件，即使輸在起跑線，甚至未能贏在終點線，最重要是讓子女內心有安全感，明白無論順境或逆境父母也永遠支持他們，為他們加油！《媽媽的神奇小子》是一套非常成功的電影，因此它真的很值得各位家長一看再看！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改