【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況　MIRROR ERROR全員到場【多圖】

香港影壇盛事，第40屆香港金像獎頒獎典禮在今晚（7月17日）7時半假九展舉行，也是香港金像獎首次在該處舉行。

一眾嘉賓盛裝出席，在頒獎典禮未開始前，眾人經場外紅地氈進場展現風采。

金像獎董事局成員率先到場後，即到兩大人氣男團MIRROR、ERROR率先踏上紅地氈。此外，之前拍戲受傷、有份角逐影帝的林家棟亦有到場。

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記者：梁樂欣、陳淑霖

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