【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況 MIRROR ERROR全員到場【多圖】 娛樂 18:14 2022/07/17 分享： 分享： 熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位 香港影壇盛事，第40屆香港金像獎頒獎典禮在今晚（7月17日）7時半假九展舉行，也是香港金像獎首次在該處舉行。 一眾嘉賓盛裝出席，在頒獎典禮未開始前，眾人經場外紅地氈進場展現風采。 金像獎董事局成員率先到場後，即到兩大人氣男團MIRROR、ERROR率先踏上紅地氈。此外，之前拍戲受傷、有份角逐影帝的林家棟亦有到場。 ▼點擊圖片放大 +15 +14 ▼點擊圖片放大 +5 +4 記者：梁樂欣、陳淑霖 最新影片推介： 相關文章 【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》梁仲恆雙料提名 成最佳新演員大熱 18:17 2022/07/11 【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》梁仲恆雙料提名 成最佳新演員大熱 【金像獎2022】吳君如曾憑十三妹一角封后 《媽媽的神奇小子》逐最佳女主角呼聲高 17:33 2022/07/14 【金像獎2022】吳君如曾憑十三妹一角封后 《媽媽的神奇小子》逐最佳女主角呼聲高 【金像獎2022】謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱 85歲四哥從影70年從未言休 13:53 2022/07/14 【金像獎2022】謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱 85歲四哥從影70年從未言休 【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》+《智齒》提名最佳女配角 與鮑起靜李麗珍爭獎 17:09 2022/07/12 【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》+《智齒》提名最佳女配角 與鮑起靜李麗珍爭獎 【金像獎2022】從百人中脫穎而出成《智齒》女主角 劉雅瑟迎戰鞏俐吳君如爭影后 11:47 2022/07/15 【金像獎2022】從百人中脫穎而出成《智齒》女主角 劉雅瑟迎戰鞏俐吳君如爭影后 你可能感興趣 【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》梁仲恆雙料提名 成最佳新演員大熱 18:17 2022/07/11 【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》梁仲恆雙料提名 成最佳新演員大熱 【金像獎2022】吳君如曾憑十三妹一角封后 《媽媽的神奇小子》逐最佳女主角呼聲高 17:33 2022/07/14 【金像獎2022】吳君如曾憑十三妹一角封后 《媽媽的神奇小子》逐最佳女主角呼聲高 【金像獎2022】謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱 85歲四哥從影70年從未言休 13:53 2022/07/14 【金像獎2022】謝賢《殺出個黃昏》成影帝大熱 85歲四哥從影70年從未言休 娛樂人物職業 演員 Error Mirror 香港電影金像獎 電影