【聲生不息】GiGi素顏出鏡回復清純樣　楊千嬅睇好炎明熹紅館開騷：年紀小情商高

TVB芒果TV協製《聲生不息》今晚（7月17日）播出最後一集。《聲生不息》播出以來，炎明熹（Gigi）一直成為大眾焦點，除向林子祥和葉蒨文致敬外，今集更會見到炎明熹的素顏Look，可說pure到爆！

同時，炎明熹被前輩楊千嬅睇好，千嬅相信這位新世代歌手很快登上紅館舞台，她說：「在你身上看到當初自己演出的初心。」

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Gigi卸下濃妝

來到《聲生不息》最終回，會頒發多個獎項，除卻「榮耀人物」得主林子祥（Lam）及葉蒨文，還有「寶藏金曲推廣大使」周筆暢、「觀眾選擇搭檔獎」三組得獎者、「薪火傳承獎」兩組得獎者、「榮耀戰隊」以及兩首「榮耀金曲」。

今集更收錄了香港版才有的獨家片段，包括炎明熹向阿Lam及Sally致敬時的忍淚一刻。

另外Gigi在3個月前的珍貴隔離片段亦會公開，17歲的Gigi於鏡頭前真面目上陣，卸下濃妝的她回復原本的年紀，架上眼鏡的Gigi勁Pure勁True。

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千嬅大讚Gigi

另外楊千嬅及Gigi齊齊獲得「薪火傳承獎」，二人手拖手上台說出感言。

千嬅一開口便說第一天見到Gigi，就像見到剛出道的自己：「從她身上，我看到勇氣，她是一個人到香港唸書，然後一直追逐自己的夢想，年紀那麼小但是情商很高，有時候排兵佈陣關係，Gigi不一定得到自己想唱的歌，但是每次我問她的想法，Gigi永遠跟我說：『我可以』。」

千嬅續說：「我可以感受到她對工作的珍惜，對舞台的尊重，我在你身上也學到很多東西，看到當初自己演出的初心。」

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睇好Gigi終踏上紅館

同時，千嬅更睇好Gigi終有一天能踏上紅館舞台：「幾個月的相處，但回憶是一輩子的，我希望我們下次相遇，是你在紅館的演唱會！」

Gigi則指自己經常向千嬅問問題，而千嬅則會每一條都用心回答，並會於Gigi每次出場前提醒她放鬆和送上「愛的抱抱」。

▲ Mike繼續好搶鏡。

此外，今集每個環節結尾部分均加插了「絕密時刻」，一眾歌手將各自大談參與「聲生」的難忘點滴、最喜歡的歌曲、最喜歡的拍檔等。

每人又會輪流向第一次參與「聲生」錄影的自己送上一句說話，當中以Mike的說話「最抵死」。