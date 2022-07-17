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移英前記者傳林鄭和丈夫現身英國倫敦機場　真相是……

政治 16:01 2022/07/17

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有移居英國的前電視台記者，昨晚在社交平台引述消息指，林鄭及丈夫林兆波現身英國倫敦機場，但無相無片。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥剛退任，有移居英國的前電視台記者，昨晚在社交平台引述消息指，林鄭及丈夫林兆波現身英國倫敦機場，並指兩人當時疑似轉機，但無相無片。但有政圈人士反駁指，昨晚（7月16日）才在沙田碰到林鄭，她當時在沙田大會堂欣賞「聲輝粵劇展演2022」，應該無法分身去英國。

話說，該名前記者在其Facebook，引述有消息人士指，林鄭和丈夫在英國倫敦機場Terminal 5登上Heathrow Express，之後在Terminal 2/3 落車，疑似轉機。

他更表示，林兆波當時無戴口罩，林鄭則戴上普通外科口罩，旁邊有疑似保鑣。帖文上標籤「無圖無真相」、「但可信」。

但有政圈人士表示，昨日約7時半碰到林鄭，她當時坐在包廂，欣賞「聲輝粵劇展演2022」的演出。

今年5月1日是粵劇名家白雪仙的農曆生日，林鄭月娥當時曾在網上發帖文，祝賀對方身體健康及生日快樂。（林鄭月娥Facebook）

其實，林鄭一向愛看粵劇，更與粵劇名家白雪仙有交情，今年5月1日（農曆4月初一），白雪仙的生日，當時仍是特首的林鄭月娥，在網上發文，祝賀對方身體健康及生日快樂。

林鄭當時表示，自己一如往年送花敬賀白雪仙生日，並提到，兩人結緣早於2006年擔任民政事務局常任秘書長期間，為了多了解如何更好推廣粵劇文化，就通過劉千石到白雪仙的家中拜會，並憶述「還記得當時真有點小影迷見大明星的心情」，並指對方很隨和，安排了滿枱食物，說話也很風趣。她又指，自此以後，只要有由對方擔任藝術總監的粵劇演出，自己差不多都是座上客

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撰文 : 傅流螢

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