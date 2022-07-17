【新冠肺炎】多4名染疫者離世　北區醫院內科男病房8名病人及醫護染疫

▲ （陳國峰攝）

本港疫情回升，確診宗數突破3000，今（17日）增3,486宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

李立業表示，昨日新增4人情況危殆、2名病人嚴重。目前有20名危殆病人、當中5人於深切治療部留醫，另有28名嚴重病人留醫。另多4名染疫者昨日離世，全為女性，年齡介乎71至94歲，其中2人來自院舍，1人已打3針，其餘已打2針，包括：

94歲已打兩針的安老院舍院友，本身有高血壓、心臟衰竭等，7月1日在亞博館檢測陽性，當時有發燒及咳嗽，轉到北大嶼山醫院急診室治療後，X光發現有肺炎，隨後入院，但病情持續惡化，延至昨日離世。

71歲已打兩針院舍院友，原有高血壓、糖尿病及肺癌史，要長期聞氧氣，早前因為精神問題入住九龍醫院精神科，其後發現有心臟問題，心房顫動及血氧低，本月6日轉至伊利沙伯醫院急診室，獲處方藥物控制，8日轉至佛教醫院，但13日檢測陽性CT13.8，獲處方抗病毒藥，但其後情況惡化，昨早離世。

91歲，已打3針，本身有高血壓、腎病及精神科問題，其7月15日到明愛醫院急診室求醫，當時有氣促和發燒，神智迷糊，X光沒有肺炎情況，但快測及核酸檢測陽性，CT值16.3，入住內科病房後情況持續惡化，隔日離世。

86歲，已打兩針，本身有高血壓和睡眠窒息症，昨早在家裡被發現不醒，有救護車送至東區醫院急診室，當時心臟停頓，隨後搶救無效，檢測也呈陽性。

李立業稱，北區醫院內科男病房有一名70歲病人7月15日確診，院方追蹤調查後發現多4名病人及3名員工確診，其中82歲男病人因自身疾病而情況危殆，其餘均情況穩定，有關病房暫停接受新症及探訪。

另外，佛教醫院紓緩治療科病房多1名91歲女病人確診，病房累計10名病人及5名員工中招。伊利沙伯醫院骨科病房就多2名護士學生及1名病人助理確診，病房累計累計6名病人及3名員工染疫。

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記者：黃小冰