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【泰國旅遊】康泰首個2人泰國團出發　8天團費全包每位2.4萬元

社會 16:15 2022/07/17

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（康泰提供）

本港再有旅行團成行，康泰旅行社今日 （17日）首團泰國團出發，更是全香港第一團，8天遊曼谷芭堤雅，是次旅行團屬於2人小包團，團費全包每位23999元，包回程康得思隔離酒店7晚。

康泰指，從2020年3月取消最後一團泰國團出發至今，疫情令旅行團全面停頓，冰封的兩年多，疫情反反覆覆，防疫條例又緊又鬆，失望之餘，只有無奈，通關無期。疫情初期公司轉型開創HTmall網上訂購業務，繼而推售Staycation、Seacation及本地綠色旅遊，就是希望公司不要停擺，同事繼續有工開。 

康泰補充，今團公司遇到最大障礙就是香港檢疫酒店，期盼新政府上場盡快縮短檢疫酒店天數，旅遊業才可重見曙光，逐步走出陰霾。

為慶祝全香港首個泰國小包團出發，康泰早前已推出6999元曼谷8天休閒旅行團，當中有3天可於曼谷自由行、費用已包導遊服務費、回港前48小時核酸檢測費；旅行社亦推出了2598元曼谷、芭堤雅/華欣8天自遊行套票，以上產品均可代訂回港檢疫酒店。

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責任編輯：陳麗娜

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