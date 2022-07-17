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【短池游泳】伍棹然一連刷新三個香港紀錄　50米背泳達世錦賽A標

社會 16:21 2022/07/17

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伍棹然一連刷新三個香港紀錄，50米背泳達世錦賽A標。（資料圖片）

香港短池游泳計時賽今日（17日）在香港體育學院閉門進行，今次計時賽為國際泳聯（FINA）認可的第16屆世界短池游泳錦標賽的達標賽，吸引大部分本地精英泳手出戰，多個游手狀態大勇打破香港紀錄，擁多項香港紀錄的伍棹然更一連刷新三個香港紀錄。

伍棹然先於50米背泳游出23秒68打破由謝旻樹在2014年9月所創的24秒18的香港紀錄，同時到年底澳洲墨爾本世界游泳錦標賽(25m) A標。其後在100米蝶泳游出51秒45再刷新杜敬謙保持的51秒73香港紀錄，達到短池世錦賽B標。

其後，伍棹然更在100米背泳游出51秒87再打破謝旻樹保持的52秒08香港紀錄，並達到短池世錦賽B標要求。

在去年從美國回流的游手關鵬，於200米背泳游出1分55秒07比香港紀錄快的時間，快於伍棹然保持的1分56秒93香港紀錄，達到短池世錦賽B標。不過由於他居港未滿一年，成績只列為「香港最快時間」。

另外，在分齡組別中，丘栢濠在200米蝶泳游出2分04秒74打破男子13至14歲香港分齡紀錄；麥世霆接連打破50米蛙泳及100蛙香港青年紀錄，分別游出50米蛙泳28秒53及100米蛙泳1分01秒88，而100米蛙泳同時打破男子15-17歲香港分齡紀錄。

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記者：李榮忠

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