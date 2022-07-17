【第五波疫情】今增3,486宗確診及4人離世　連續5日破3,000宗【不斷更新】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（17日）出席疫情記者會交代最新疫情。今新增3486宗確診個案，3313宗本地個案，173宗屬輸入個案，為連續第5日破3,000宗確診。

【16:50】

李立業表示，隨個案上升，院內個案亦較多，今增40名員工確診；醫管局下周一起，照顧高風險病人如癌症或洗腎病人的員工，每周需多做兩次核酸檢測，護士學生亦與其他員工安排相同，需每日快測。

【16:40】

被問到醫管局使用兩款內地藥物，包括「撲熱息痛」及「注射用頭孢西丁鈉」；李立業解釋，前者是由於第5波疫情嚴峻，故向內地政府認可渠道採購，沒有處方藥物數字；後者是根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）的規定通過註冊醫生為治療特定病人進口「注射用頭孢西丁鈉」，並根據《進出口條例》（第60章）向衞生署申請進口證，以進口有關藥物，重申進口藥物均符合規定。

疫情走勢方面，張竹君表示，疫情一直慢慢上升，每兩周翻一翻，港大計算病毒即時繁殖率為1.7，形容是比較高，料會繼續上升，擔心對醫管局構成壓力，詳情請看：下一頁。學校個案與社區個案比例相若，沒有明顯學校爆發，師生快測都有效防止校內傳播，現時學校群組都比較小型，若同班出現約3人或10%個案，會被建議停課，相關學校亦沒再現大型爆發，她認為是一個有效方法防止校內出現爆發，暫時亦有需要維持。



【16:30】

張竹君指，今日新增3486宗確診個案，包括3313宗本地個案、173宗屬輸入個案，另增4名確診者離世，詳情請看：下一頁。

輸入個案中，有68人在機場確診、69人檢疫期間確診，及36人完成檢疫後確診，來自41國家，其中英國佔45宗、美國佔17宗、泰國佔14宗。

院舍個案方面，再多4間院舍及1間殘疾院舍有個案，涉溫浩根護理安老院、路德會黃鎮林伉儷安老院，詳情請看：下一頁。

學校個案方面，佛教黃焯菴小學2B班5人中共2人染疫；聖士提反書院附屬小學4D班中，33名學生有4名學生確診。

Omicron變種病毒新亞型方面，BA.2.12.1再多43宗，其中15宗屬源頭不明、28與其他個案相關；BA.4或BA.5錄41宗，其中10宗與其他個案相關、30屬源頭不明。張竹君表示，相關新亞型暫時比例都少於整體個案1%，外國經驗顯示，相關病毒株很快取代其他病毒，中心會再觀察情況。

公立醫院群組方面，李立業表示，北區醫院內科男病房、香港佛教醫院紓緩治療科病房及伊利沙伯醫院骨科病房均現群組個案，詳情請看：下一頁。

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記者：鄧凱文