【院舍爆疫】再多4間院舍及1間殘疾院舍爆疫　涉溫浩根護理安老院、路德會黃鎮林伉儷安老院

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本港疫情反覆，今日（17日）再增3,486宗確診，連續5日破3,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，講解本港疫情最新情況。

再有４間院舍及1間殘疾院舍出現確診個案，其中路德會黃鎮林伉儷安老院2名院友確診，8人要強制檢疫；溫浩根護理安老院1名院友中招，16名院友及1名員工要檢疫；仁愛護老院有限公司1名院友染疫，1人要檢疫；伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院1名院友確診，4人檢疫。基督教家庭服務中心翠林宿舍1名院友中招，6名院友要檢疫。

另有，有1名院舍院友昨早（16日）死亡，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜